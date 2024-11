Barcelona ficou no empate contra o Celta - AFP

Publicado 23/11/2024 19:19

Espanha - Depois de abrir uma vantagem de dois gols, o Barcelona sofreu um apagão na defesa e acabou permitindo o empate de 2 a 2 com o Celta de Vigo, neste Sábado, em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol.

O resultado leva o time catalão aos 34 pontos na classificação. Novo vice-líder do torneio, o Atlético de Madrid (29) é quem aparece mais próximo do time do técnico alemão Hansi Flick. Já o Celta ocupa a 11ª posição e soma 18 pontos.

Os dois times voltam a campo no próximo fim de semana pelo Espanhol. Jogando diante de sua torcida, o Barcelona vai receber o Las Palmas no estádio Olímpico Lluis Companys, no sábado. No mesmo dia, o Celta visita o Espanyol em busca da reabilitação.

Na partida, Raphinha confirmou o seu bom momento no time. Aos 14 minutos, ele aproveitou o descuido da defesa adversária, driblou um zagueiro, e chutou no canto para fazer 1 a 0. O brasileiro anotou o seu oitavo gol no Espanhol e figura ao lado de Vini Jr como vice-goleador do torneio.



O líder da competição ainda voltou a balançar a rede antes do intervalo com o centroavante polonês Lewandowski. O lance, porém, foi revisado pelo VAR que anulou o gol por impedimento.



Na volta para o segundo tempo, a equipe do técnico Hansi Flick optou por esperar o adversário em seu campo e viu o Celta criar boas chances. O goleiro Iñaki Peña teve que trabalhar em pelo menos três ataques para garantir o 1 a 0.



Diante da dificuldade para se impor, o Barça mais uma vez contou com o poder de decisão de Raphinha. Em um contra-ataque, ele conduziu a bola pela direita e tocou para Lewandowski. O polonês ganhou do zagueiro e bateu firme para fazer 2 a 0.



Com o jogo sob controle, coube ao time grená administrar o tempo tocando a bola. Melhor em campo, Raphinha quase fez mais um. Em chute cruzado, a bola bateu na trave. Mas uma falha de Koundé acabou mudando o rumo da partida. Ele dominou mal a bola e permitiu a aproximação de Alfon González. Ele ganhou o lance e diminuiu aos 38. Dois minutos depois, Hugo Álvarez empatou a partida e decretou o empate de 2 a 2.



Mais quatro partidas movimentaram a rodada deste sábado. No compromisso que marcou o jogo de número 700 do técnico Diego Simeone à frente da equipe, o Atlético de Madrid sofreu para vencer o Alavés de virada por 2 a 1.



A partida, realizada no Civitas Metropolitano, teve um Alavés com uma postura ofensiva nos primeiros minutos. Com cinco minutos, Galán colocou a mão na bola dentro da área e o juiz assinalou o pênalti. Guridi converteu e fez 1 a 0.



A reação dos donos da casa só veio no segundo tempo. Após muito insistir, o empate veio com Griezmann também cobrando penalidade O gol da vitória veio com Sorloth, que virou o jogo e decretou a vitória aos 40 minutos. O resultado deixa o Atlético na vice-liderança com 29 pontos.



Em outro jogo do Espanhol, o Valencia fez valer o mando de campo e derrotou o Betis por 4 a 2. O Girona goleou o Espanyol por 4 a 1 e o Mallorca superou o Las Palmas jogando na casa do adversário pelo placar de 3 a 2.