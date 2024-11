Eli Villagra é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram

Publicado 22/11/2024 09:00

Rio - A musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, afirmou que diferente do que pode parecer uma opinião popular, muitas vezes, os homens também se mostram envergonhados com alguns termos utilizados durante o ato sexual. A beldade rechaçou a ideia de que pessoas do sexo masculino são naturalmente mais desinibidos.

"Acreditamos que o homem é isto, que o homem é aquilo, mas eles, tal como nós, também têm os seus medos e as suas vergonhas. A crença de que todos são bem sexuais não é verdade, você fala coisas para o seu parceiro e ele fica com vergonha", afirmou em entrevista ao site "Popular".

A beldade afirmou ter experimentado a situação com um parceiro, que ficou bastante constrangido com algumas de suas palavras em momento de intimidade.

"Já ocorreu comigo em uma situação e o homem ficou envergonhado. Eles foram ensinados que são eles que têm que dizer e fazer tudo, claro que não é assim, são pessoas, são seres humanos e são todos diferentes", disse.