Ronaldo Fenômeno conquistou Copas de 1994 e 2002 - Reprodução / Instagram

Publicado 22/11/2024 07:00 | Atualizado 22/11/2024 07:50

Rio - O ex-atacante da seleção brasileira, Ronaldo Fenômeno, confirmou que tem como objetivo assumir o comando da CBF. No entanto, o pentacampeão rechaçou se colocar como candidato e se limitou a dizer que a instituição máxima do futebol brasileiro precisa de uma reformulação.

"Há muitos anos falo da minha ideia de um dia ser presidente da CBF. Isso não mudou, vamos aguardar o momento certo, estou extremamente preparado. Futebol brasileiro precisa de mudanças grandes. Não sou candidato, não tem eleição à vista. É só a minha vontade", disse em entrevista à "ESPN".

O desejo de Ronaldo de ser presidente da CBF foi noticiado pelo jornal espanhol "Sport". A publicação afirmou que o ex-atacante seria candidato nas eleições do ano que vem e que teria o interesse de contratar Pep Guardiola para ser técnico da seleção brasileira.

Um dos maiores ídolos do futebol brasileiro, Ronaldo Fenômeno é atualmente administrador majoritário do futebol do Real Valladolid, clube da Espanha. O pentacampeão administrou a SAF do Cruzeiro até o meio desde ano.