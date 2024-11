John Textor é acionista majoritário da SAF do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 21/11/2024 21:11

Rio - A Eagle Football, holding multiclubes de John Textor, dono da SAF do Botafogo, divulgou, nesta quinta-feira (21), que recebeu o investimento de 40 milhões de dólares (cerca de R$ 232 milhões, na cotação atual) da UCEA Capital Partners, companhia de finanças. O total do montante será de 100 milhões (R$ 581 milhões) para os cofres da rede do empresário estadunidense.

Os 60 milhões de dólares (R$ 349 milhões) restantes serão depositados por outros investidores e parceiros da Eagle. O movimento faz parte do processo de abertura de capital na Bolsa de Valores de Nova Iorque até março de 2025.

"A Eagle Football atingiu um ponto de inflexão emocionante, e esse financiamento nos deixa um passo mais perto de nossas ambições de IPO (Oferta Pública Inicial). Estamos entusiasmados por ter o apoio de um investidor tão respeitado enquanto executamos estratégias de entretenimento e tecnologia escaláveis para complementar nossa rede de clubes de futebol globais", disse John Textor.

O plano da Eagle Football é arrecadar 300 milhões (R$ 1,7 bilhão) até o início de 2025, e os R$ 581 milhões seriam uma pré-IPO, colaborando como capital de giro dos clubes do portfólio de Textor, que são Botafogo, Lyon e RWD Molenbeek.

"Por vezes classificada apenas como uma organização de futebol, nós avaliamos a Eagle Football também como uma empresa de entretenimento e tecnologia que possui uma estratégia de negócios. Essa é uma abordagem inovadora e disruptiva no mundo do futebol e estamos animados em dar suporte no próximo passo da empresa", afirmou João Teixeira, dono da UCEA Capital Partners.

Lyon em crise

O anúncio por capital na Eagle chega dias após o Lyon sofrer transfer ban por decisão da Direção Nacional de Controle e Gestão (DNCG) da Federação Francesa. Caso o tradicional clube não apresente um quadro melhor de vida financeira, como organização de dívidas e controle do balanço, será rebaixado para a Segunda Divisão - Textor, por sua vez, vê pouco risco nisso.

A dívida do Lyon ultrapassa os 500 milhões de euros (mais de R$ 3 bilhões), e outra ação que pode ajudar o clube recém-comprado por John Textor é a venda das ações do Crystal Palace, equipe que disputa a Premier League, e venda de ativos da Eagle.