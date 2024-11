Haaland pode ser mais um a permanecer por mais tempo no Manchester City - AFP

Publicado 21/11/2024 19:40 | Atualizado 21/11/2024 19:42

Inglaterra - Após anunciar a renovação com Pep Guardiola , o Manchester City deseja a manutenção de mais uma peça fundamental em seu elenco: Haaland. Com vínculo até junho de 2027, o clube inglês prepara uma oferta de extensão por cinco temporadas e um salário astronômico de 100 milhões de libras (R$ 732 milhões na cotação atual), de acordo com o jornal espanhol 'Marca'.