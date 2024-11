Rodriguinho - Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians

21/11/2024

Rio - Ex-meia do Corinthians, Rodriguinho reviveu uma polêmica antiga que nasceu em 2019 com a contratação de Arrascaeta pelo Flamengo. Em entrevista ao canal "Mundo da Bola", ele afirmou ter jogado mais do que o uruguaio ao longo da carreira.

Além disso, Rodriguinho também se colocou acima de nomes importantes do futebol atual, como Lucas Paquetá, Lucas Moura e Paulo Henrique Ganso. O único que ele admitiu ter jogado mais do que ele foi Renato Augusto.

Relembre a polêmica

Em 2019, logo após vender Arrascaeta ao Flamengo por mais de R$ 60 milhões, o Cruzeiro acertou a contratação de Rodriguinho para substituir o ídolo rubro-negro. Na época, o então vice de futebol do time mineiro, Itair Machado, chegou a dizer que a Raposa deu um "chapéu" no Rubro-Negro e que Marquinhos Gabriel e Rodriguinho supririam a ausência do uruguaio.

"Considero (um chapéu), até porque em termos de produtividade ao longo da competição, eu sabia que o Marquinhos Gabriel poderia ter esses números. O Arrascaeta é muito bom jogador, faz gols em partidas decisivas, mas sua produtividade anual, em alguns jogos, ele dá uma sumida no jogo. Por isso eu achei o valor pago até muito bom", afirmou Itair na época ao Fox Sports.

"Com esse dinheiro, o Marquinhos Gabriel veio e já mostrou que tem sim um grande rendimento pela esquerda. Ainda conseguimos trazer o Rodriguinho, que está fazendo a diferença", completou.

Além do dirigente, o comentarista Fábio Sormani também deu uma declaração que viralizou naquele ano. Durante o extinto "Fox Sports Rádio", ele afirmou que o Cruzeiro havia feito "um negócio da China" ao vender Arrascaeta e contratar Rodriguinho. Nos anos seguintes, o vídeo era resgatado pela torcida rubro-negra nas redes sociais sempre que o meia fazia um grande jogo.

Apesar da empolgação por sua contratação, Rodriguinho teve passagem apagada pelo Cruzeiro. Foram apenas 22 jogos e oito gols marcados. Já Arrascaeta se tornou ídolo do Flamengo e um dos jogadores mais vitoriosos da história do time carioca, com 13 títulos conquistados.