Daniella Chavez é musa do OnlyFansReprodução / Instagram

Publicado 21/11/2024 15:50

Rio - A modelo chilena, Daniella Chavez, utilizou suas redes sociais para celebrar o crescimento da sua conta no OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto. Mesmo criticada, a beldade afirmou que se sente orgulhosa da sua carreira até o momento.

"Sempre fui menosprezado neste país, vista pior nesta sociedade, mas mesmo vendendo conteúdo erótico, sinto orgulho do que conquistei. Sozinha vi todos aqueles que me menosprezaram caírem e eu de alguma forma de um jeito ou de outro ainda brilho! Eu só preciso da minha família e dos meus fãs!", disse.

Daniella Chavez publicou em suas redes sociais que iria divulgar um vídeo em sua conta do OnlyFans fazendo sexo para celebrar a vitória da seleção chilena sobre a Venezuela pelas Eliminatórias, na última terça-feira.

Daniella se tornou famosa em 2015 após ter vivido um affair com Cristiano Ronaldo. Na ocasião, o português tinha um relacionamento com a russa Irina Shayk. Apesar da grande repercussão, Daniella afirmou que não teve um envolvimento mais profundo com CR7.