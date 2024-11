Renato Gaúcho em treino do Grêmio - Lucas Uebel / Grêmio

Renato Gaúcho em treino do GrêmioLucas Uebel / Grêmio

Publicado 21/11/2024 14:40

Rio Grande do Sul - Sem vencer há três jogos no Brasileiro, o Grêmio está na 13ª colocação com três pontos de vantagem para o Criciúma, que abre a zona de rebaixamento. Apesar do risco, faltando quatro rodadas, Renato Gaúcho cravou que o Tricolor não irá disputar a Série B no ano que vem.

"Eu converso bastante com eles, passo confiança, mostro vídeo, e a gente sempre espera um desempenho melhor da parte deles para que a gente consiga os resultados que nos interessa. Mas o torcedor pode ficar tranquilo, enquanto eu estiver aqui, o Grêmio não cai. Isso eu assino embaixo. Até porque conheço bem esse grupo e quando falo isso é pela confiança que eu tenho no grupo", disse.

Renato Gaúcho é considerado por muitos o maior ídolos da história do Grêmio, tendo conquistado a Libertadores como jogador e também como técnico. Porém, em 2024, a equipe de Porto Alegre não vive um bom ano.

Como treinador, Renato Gaúcho já esteve presente em campanhas de rebaixamento. Em 1996, ele ainda como jogador comandou o Fluminense, que naquele ano terminou a Série A na zona da degola. Em 2008, ele comandou o Vasco no primeiro rebaixamento da história do Cruz-Maltino.