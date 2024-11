Lewis Hamilton deixará a Mercedes e será piloto da Ferrari - Giuseppe Cacace / AFP

Publicado 20/11/2024 20:11

A saída de Lewis Hamilton da Mercedes, ainda que marcando um momento emocionante na Fórmula 1, não pegou o chefe da equipe de surpresa. Toto Wolff, em entrevista, revelou que dias antes da conversa entre as partes, em janeiro, recebeu ligações de Carlos Sainz e Fernando Alonso pleiteando a vaga do britânico.

"Não fiquei nem um pouco chocado. Eu sabia que isso estava acontecendo algumas semanas antes, quando recebi uma ligação de Carlos Sainz (que deixa a Ferrari para a chegada de Hamilton) e seu pai. Ele me disse: 'Alguma coisa está acontecendo'. Naquela mesma tarde recebi ligações de alguns outros pilotos próximos de Charles Leclerc, e Fernando Alonso também. Acho que tudo começou porque Leclerc ficou sabendo disso durante o inverno, e depois seus aliados mais próximos ouviram que havia uma vaga", disse, ao "The Guardian".

Wolff, apesar de ter noção do tamanho da perda para a próxima temporada, tenta enxergar com bons olhos a mudança no cenário com a saída de Hamilton.

"Há um aspecto emocional porque estamos juntos nessa jornada. Já no aspecto profissional, sempre vejo benefícios na mudança. Isso é muito empolgante".

O chefe da Mercedes explicou suas ações ao saber da saída do heptacampeão. Após conversar com Hamilton, Toto Wolff procurou Frederic Vasseur, chefe da Ferrari, para saber sobre a possibilidade. Ele, no entanto, não teve resposta e desconfiou do acerto entre as partes.

"Não procurei antes (Hamilton) pois não queria colocá-lo em uma situação em que tivesse que mentir para mim. Porque, naquele momento, o contrato ainda não estava assinado", explicou.

Hamilton se juntou à Mercedes vindo da McLaren em 2013 e, com Toto Wolff, conquistou mais seis títulos da Fórmula 1. O piloto, de 39 anos, deve correr pela Ferrari, a princípio, até 2027.