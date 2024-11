Messi discutiu com zagueiro adversário em Argentina x Peru - Juan Mabromata / AFP

Messi discutiu com zagueiro adversário em Argentina x PeruJuan Mabromata / AFP

Publicado 20/11/2024 16:33

Messi viralizou nas redes sociais dias antes de conquistar a Copa do Mundo de 2022, com a Argentina, ao dizer: ' Qué míras, bobo?' numa discussão com um adversário holandês. E a célebre frase, que virou meme e foi sucesso, foi atualizada dois anos depois em novo bate-boca do craque argentino.

"Qué háces, bobo? Qué háces, payaso? (O que você está fazendo, bobo? Tá fazendo o que, palhaço?, em português", disse Messi ao peruano Carlos Zambrano.



Só que Desta vez, a discussão foi dentro de campo, na vitória argentina sobre o Peru por 1 a 0, terça-feira (19), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O camisa 10 se irritou ao ser empurrado pelo zagueiro após uma finalização e reclamou.



A origem do meme

Já na Copa de 2022, no Catar, a frase original surgiu numa entrevista na zona mista, após a semifinal vencida pela Argentina nos pênalti. Messi começava a falar com a imprensa e ficou incomodado com Weghorst, da Holanda, que estava olhando para ele.