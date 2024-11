A personal trainer Paola Passos é musa do Flamengo - Divulgação / Léo Cordeiro

Publicado 20/11/2024 14:29

A modelo fitness Paola Passos é a representante do Flamengo no concurso Musa do Carioca. A beldade de 30 anos trabalha como personal trainer e ama academia, o que a faz manter o corpão que faz sucesso nas redes sociais.