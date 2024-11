Werder Bremen divulgou o jogo de despedida de Diego Ribas na Alemanha - Divulgação

Werder Bremen divulgou o jogo de despedida de Diego Ribas na AlemanhaDivulgação

Publicado 20/11/2024 15:04

ex-meia é ídolo.

Diego Ribas se aposentou em 2022, no Flamengo , mas voltará a disputar uma partida em março de 2025. Não será oficial, e sim uma homenagem de despedida do Werder Bremen, clube alemão onde o

O jogo de despedida está marcado para 22 de março, no estádio Weserstadion, em Bremen. Ex-companheiros de Diego participarão do evento, que ainda não teve os nomes confirmados.



“Werder e a cidade de Bremen sempre foram especiais. Vivi três anos incríveis no clube, por isso tenho muito carinho e gratidão. Eu me diverti muito, experimentei muito amor. Para mim, o jogo será o encerramento de um grande momento, e estou mais do que animado para jogar no estádio, diante dos fãs mais uma vez", disse o ex-camisa 10.



O ex-jogador teve a despedida oficial em 12 de novembro de 2022, quando o Flamengo perdeu por 2 a 1 para o Avaí, no Maracanã. Pelo clube, conquistou duas Libertadores, dois Brasileiros, 1 Copa do Brasil, 1 Recopa, 4 Cariocas e 2 Supercopas do Brasil.



Já pelo Werder Bremen, Diego foi campeão da Taça da Liga Alemã, na temporada 2006-07. Ao todo, ele disputou 132 partidas e fez 54 gols entre 2006 e 2009, e foi eleito o melhor meio de campo do Campeonato Alemão, em 2008-09.