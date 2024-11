Gabigol não ficará no Flamengo e tem negociações com o Cruzeiro - Divulgação/Flamengo

Publicado 20/11/2024 18:48

Dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço admitiu que aguarda com ansiedade o fim das negociações com o atacante Gabigo, do Flamengo. O empresário falou sobre o assunto após o título conquistado pela Raposa no Campeonato Mineiro Feminino, nesta quarta-feira (20, no Mineirão, contra o América-MG

"O Gabigol, a gente espera e é nosso sonho, né? Esperamos que nós teremos a virada do ano feliz, espero", disse o gestor do clube mineiro.

Pedro Lourenço ainda afirmou que, caso não tenha um desfecho positivo com o camisa 99 no Flamengo, buscará no mercado de transferências ao fim da temporada um nome de impacto para a equipe. Para o segundo semestre de 2024, o Cabuloso trouxe nomes como Kaio Jorge, Matheus Henrique, Walace e Lautaro Díaz.

"Com certeza, se não for o Gabigol, vai ser um outro grande jogador. Nós vamos dar um presente de Natal, de virada de ano para torcida, isso pode ter certeza que nós vamos dar."

Gabigol é tratado pelo Cruzeiro como um dos grandes investimentos do projeto da SAF. O contrato oferecido foi de quatro temporadas, com pagamento de luvas no acerto e vencimentos mensais de cerca de R$ 3 milhões.