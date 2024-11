Contratado pelo Santa Cruz, Vini Moura gravou vídeo rasgando camisa do rival Sport - Reprodução de vídeo

Publicado 20/11/2024 19:25

Vini Moura nem se apresentou ao Santa Cruz e já criou uma grande polêmica. O atacante aparece em um vídeo rasgando a camisa do rival Sport. Para completar, ele ainda põe fogo na peça, ao colocá-la dentro de uma churrasqueira.



VINI MOURA NEM ENTROU EM CAMPO MAS JÁ TEM MEU RESPEITO pic.twitter.com/mTHkvpR1qD — LEGADÃO CORAL (@Legadaoscfc) November 20, 2024

O atacante foi contratado pelo clube pernambucano após fazer parte do time do Volta Redonda, campeão da Série C. Ele está de férias e curtia um churrasco com amigos, quando resolveu gravar o vídeo.



Apesar da brincadeira para agradar a torcida, o Santa Cruz não gostou e está avaliando internamente o caso. Já torcedores do Sport ficaram inconformados nas redes sociais.



Vini Moura, de 26 anos, também já jogou por Concórdia-SC, Ypiranga-RS, São José-RS e Paraná.