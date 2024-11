Musa do Athletico-PR, Sarah Lee pode incluir mais uma tatuagem no corpão - Divulgação / @zeluiz_art

Publicado 21/11/2024 13:52

A musa do Athletico-PR Sarah Lee promete fazer uma tatuagem caso o clube consiga fugir do rebaixamento do Brasileirão. E será numa área íntima do corpão da influenciadora com conteúdos para maiores de 18 anos.

"Estou muito decepcionada e triste pelo clube no ano do centenário estar lutando contra mais um rebaixamento. Por isso, prometo tatuar um furacão na minha região íntima, caso os jogadores consigam evitar o descenso. E irei compartilhar as fotos da minha tatuagem nas minhas plataformas exclusivas”, relata.



Com um corpo escultural cheio de tatuagens, ela está mais perto de cumprir a promessa. Afinal, o Athletico-PR venceu o Atlético-GO e subiu para o 14º lugar, com 40 pontos.