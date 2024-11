Vídeo viralizou nas redes sociais - Reprodução / Internet

Vídeo viralizou nas redes sociaisReprodução / Internet

Publicado 21/11/2024 12:28 | Atualizado 21/11/2024 12:28

Rio - O atacante Matheus Gonçalves, de 19 anos, foi autor de um dos gols da vitória do Flamengo sobre o Cuiabá por 2 a 1. O feito repercutiu bastante nas redes sociais, tanto pelo poder decisivo do jovem, tanto por um fato extracampo que o envolveu recentemente. Um vídeo de uma suposta ex-amante do atleta viralizou nas redes sociais.

O FLAMENGO E SUA TORCIDA É UM HOSPÍCIO KKKKKKKKKKKKKKK



A AMANTE DO MATHEUS GONÇALVES NA RESENHA pic.twitter.com/jlNowlhEN0 — CENTRAL DA NAÇÃO (@centraldanacao) November 21, 2024

Nas imagens, a mulher aparece comemorando com torcedores do Flamengo após a vitória do clube carioca sobre o Cuiabá por 2 a 1. Além de Matheus Gonçalves, Guilherme, de apenas 18 anos, balançaram as redes na vitória de virada dos cariocas.

A polêmica envolvendo Matheus Gonçalves ocorreu no fim do mês passado. O jogador teve um vídeo íntimo divulgado nas redes sociais. Segundo o portal do Léo Dias, o jovem foi filmado em momento de intimidade com uma mulher chamada Manu Soares na banheira de um quarto de motel, no Rio de Janeiro.

Na ocasião, o atacante utilizou as redes sociais para se pronunciar sobre o caso, afirmando que "sempre esteve solteiro nos envolvimentos". Ele salientou que irá tomar "medidas cabíveis" por conta do ocorrido.