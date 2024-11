Thalita Souza - Divulgação

Thalita SouzaDivulgação

Publicado 21/11/2024 11:29

Rio - A Bela do Fluminense, Thalita Souza, passou por uma situação constrangedora em um restaurante na Itália. Para não sair da dieta, ela levou ovos para um jantar com um affair. Só que o estabelecimento não gostou e expulsou a moça.

"Estou levando meu próprio alimento para onde eu vou. Não vou ficar com fome e sentindo cheiro de comida. Quero manter o foco. Levei ovos e batata doce para um date. Mas o restaurante não gostou e pediu para me retirar. Depois do constrangimento, o rapaz que eu estava quis ir embora ao invés de procurar outro restaurante. Ele podia ter me apoiado", relata.A Bela do Fluminense diz que não se arrepende de ter levado sua própria comida. "Eu já tinha feito minha refeição livre da semana. Pelo menos me livrei de alguém que não me apoia. E sobre o restaurante penso em processar", diz.Thalita conta que consome 20 ovos por dia. "É uma boa fonte de proteína e é prático de levar para os lugares. Além dos ovos, eu tenho uma alimentação equilibrada. Quero secar para o carnaval", finaliza.