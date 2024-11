Endrick nas instalações do Real Madrid - Divulgação / Real Madrid

Endrick nas instalações do Real MadridDivulgação / Real Madrid

Publicado 21/11/2024 10:32

Rio - Além de não ser o desejo de Endrick, o próprio Real Madrid não planeja emprestar o brasileiro em janeiro. De acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano, o jovem deve seguir no clube espanhol até o fim da temporada europeia.

A possibilidade surgiu após o jornal espanhol afirmar que três clubes do Velho Continente têm interesse na contratação de Endrick. Seriam eles: a Roma, da Itália, o Southampton, da Inglaterra, além do Real Valladolid, da Espanha, que é administrado por Ronaldo Fenômeno.

O italiano ainda ressalta que Endrick também não deseja ser emprestado pelo Real Madrid. O brasileiro e seu staff confiam que o jovem conseguirá mostrar seu valor e ser importante no elenco comandado por Carlo Ancelotti.

Endrick se profissionalizou em 2022 e foi peça importante no título do Brasileirão do ano passado conquistado pelo Palmeiras. Pelo Real, o brasileiro entrou em campo em 10 partidas e fez dois gols. No total, ele atuou em 120 minutos somados pelo atual campeão da Liga dos Campeões.