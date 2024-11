Lewis Hamilton é heptacampeão de Fórmula 1 e trocará a Mercedes pela Ferrari - Nelson Almeida/AFP

Publicado 21/11/2024 21:31

Está chegando ao fim a parceria de 11 anos entre Lewis Hamilton e Mercedes, com apenas mais três provas até o fim da temporada da Fórmula 1. No entanto, para o piloto britânico, a falta de um cenário competitivo para a escuderia o fez pensar em desistir do ano logo após o GP de São Paulo.

No Brasil, no Autódromo de Interlagos, Hamilton terminou apenas na 10ª colocação na corrida principal e sequer pontuou durante a sprint. O heptacampeão, com isso, revelou desânimo em seguir competindo pela Mercedes em 2024.

"No momento, foi assim que me senti, eu realmente não queria voltar depois daquele fim de semana. No calor do momento, claro, eu preferia estar na praia, relaxando. Mas estou aqui, eu amo esse trabalho e vou dar o meu melhor. Mas acho que é natural. É frustrante ter uma temporada como essa, e estou certo que não terei novamente, ou pelo menos vou trabalhar para não ter novamente", disse.

"Naturalmente, no momento eu não me senti bem com aquela última corrida (GP de São Paulo). Mas tive uma ótima semana passada com muitos projetos incríveis em que estou trabalhando, incluindo o filme da F1. Isso é o que torna essas coisas importantes para poder se recuperar de finais de semana como o do Brasil", explicou.

Lewis Hamilton está prestes a se despedir da escuderia atual. Ele já tem acerto com a Ferrari para os próximos anos. Pela Mercedes, o britânico conquistou seis dos seus sete títulos mundiais e 84 vitórias ao longo de 12 anos.