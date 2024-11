Novak Djokovic (E) e Rafael Nadal - Divulgação/Roland-Garros

Publicado 21/11/2024 20:25

Um dos maiores nomes na história do tênis mundial, Novak Djokovic comentou sobre o nível de relacionamento que teve com o espanhol Rafael Nadal, outro ícone da modalidade e que encerrou a carreira recentemente. Dono de um temperamento forte, o sérvio disse que por conta da rivalidade os dois nunca foram muito próximos

Em entrevista ao jornal italiano "Corriere della Sera", o recordista de títulos de torneios de Grand Slam deixou claro que não considera o rival como um amigo. Apesar do tom da declaração, Nole afirmou que nunca teve qualquer tipo de atrito com o adversário.

"Nadal é apenas um ano mais velho que eu e somos do signo de gêmeos. No começo até saímos para comer juntos uma ou duas vezes, mas depois ficou impossível. Nunca fomos amigos porque isso não é possível entre rivais. Mas também nunca fomos inimigos", afirmou.

Apesar de revelar o distanciamento, Djokovic reconheceu a importância dos feitos de Nadal ao longo de sua carreira. E disse mais. As conquistas do espanhol, assim como as de Federer (Roger, tenista suíço) foram importantes para que ele também buscasse seu espaço no cenário internacional.

"Sempre o respeitei e o admirei muito. Graças a ele e a Federer, cresci e me tornei quem sou. Isso nos conectará para sempre, é por isso que sinto gratidão por eles. Nadal faz parte de minha vida. Nos últimos 15 anos, eu o vi mais do que minha mãe", disse o sérvio.

A aposentadoria do espanhol também foi alvo de perguntas na entrevista. Djoko destacou o legado como o maior seu maior trunfo no esporte. "Acho realmente inspirador. A tenacidade, a dedicação, o espírito de luta e a mentalidade de um campeão", completou.