Guardiola com o troféu de campeão da Premier League - Oli Scarff/AFP

Guardiola com o troféu de campeão da Premier LeagueOli Scarff/AFP

Publicado 21/11/2024 18:29

Rio - O Manchester City anunciou nesta quinta-feira (21) a renovação do contrato de Pep Guardiola. Previsto para se encerrar ao final desta temporada, o acordo com o treinador espanhol foi ampliado até junho de 2027, com a possibilidade de prorrogação por mais um ano.

The journey continues pic.twitter.com/8aluupvQw9 — Manchester City (@ManCity) November 21, 2024

O comandante espanhol conquistou seis títulos do Campeonato Inglês, uma Liga dos Campeões e um Mundial de Clubes, ambos em 2023, além de duas Copas da Inglaterra, quatro Copas da Liga Inglesa, três Supercopas da Inglaterra e uma Supercopa da Uefa. Ele é o treinador mais vitorioso da história do clube.



Na temporada atual, o Manchester City enfrenta um período de instabilidade. O clube ocupa o segundo lugar no Campeonato Inglês, além do figurar em décimo na fase de grupos da Liga dos Campeões, o que, por ora, o coloca nos playoffs em busca de uma vaga nas oitavas de final. Já na Copa da Liga, caíram de forma precoce diante do Tottenham.

Com a renovação do vínculo, Guardiola completará 10 anos à frente do Manchester City, clube que passou a comandar em 2016.