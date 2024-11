Campus PSG, novo Centro de Treinamento do Paris Saint-Germain - Divulgação/PSG

Publicado 21/11/2024 18:33

França - O Paris Saint-Germain inaugurou com grande festa, nesta quinta-feira (21) seu novo Centro de Treinamento, em Poissy, a 30km de distância de Paris. O evento teve direito a show de luzes, fogos de artifícios e projeções de imagens com drones. Veja no vídeo abaixo:

Voici la cérémonie grandiose d’ouverture du nouveau campus du PSG pic.twitter.com/rMaaKP7ODj — lélé (@Julien_27LS) November 21, 2024

O elenco principal do clube francês já usava as instalações do Campus PSG desde o início da última temporada, enquanto as outras equipes passaram a trabalhar no local em janeiro deste ano. A diretoria optou pela inauguração neste 21 de novembro por ter finalizado as obras em todas as instalações.

A construção custou 350 milhões de euros, cerca de R$ 2,1 bilhões, com 590 mil metros quadrados. O CT do PSG fica a cerca de 25 minutos de deslocamento de carro do estádio Parque dos Príncipes

"O Campus é tudo o que um treinador pode desejar. Tudo está perfeito. Tudo é feito para que a equipe possa melhorar e trabalhar de forma otimizada. Existem poucos centros de treinamento tão funcionais. É um verdadeiro prazer para mim trabalhar aqui", comentou o técnico Luis Enrique, em entrevista coletiva.