Cristiano Ronaldo e seu filho Cristiano Ronaldo JrReprodução / Instagram @cristiano

Publicado 21/11/2024 17:56 | Atualizado 21/11/2024 18:09

Cristiano Ronaldo não gosta de pensar em aposentadoria, embora saiba que a carreira está nos capítulos finais. Antes de pendurar as chuteiras, o craque português deseja realizar um feito incomum no futebol: jogar com o próprio filho. Em entrevista em seu canal no Youtube com "Mr. Beast", um dos maiores influenciadores do mundo, o astro brincou sobre a chance. Rio -não gosta de pensar em aposentadoria, embora saiba que a carreira está nos capítulos finais. Antes de pendurar as chuteiras, o craque português deseja realizar um feito incomum no futebol: jogar com o próprio filho. Em entrevista em seu canal no Youtube com "Mr. Beast", um dos maiores influenciadores do mundo, o astro brincou sobre a chance.

"Talvez, pode ser. Ele agora tem 14 anos. Vamos ver como minhas pernas vão estar (risos)", disse Cristiano Ronaldo.

não se vê atuando mais em até dois anos. Cristiano Ronaldo, de 39 anos, atualmente defende o Al-Nassr, da Arábia Saudita, assim como o seu filho de mesmo nome, que joga na base da equipe saudita. Caso queira tornar a oportunidade em realidade, o jogador precisará adiar a aposentadoria. Em entrevista na último sábado, ele afirmou que. Cristiano Ronaldo, de 39 anos, atualmente defende o Al-Nassr, da Arábia Saudita, assim como o seu filho de mesmo nome, que joga na base da equipe saudita.

de forma não oficial. Ídolo do futebol sueco, Henrik Larsson atuou com seu filho Jordan, na quarta divisão sueca. No basquete, LeBron James fez história ao ser o primeiro jogador da história da NBA a atuar com seu próprio filho, Bronny James. Até hoje, há poucos exemplos de pai e filho atuando juntos como Rivaldo e Rivaldinho, em 2015, e Romário e Romarinho, neste ano, porém. Ídolo do futebol sueco, Henrik Larsson atuou com seu filho Jordan, na quarta divisão sueca. No basquete, LeBron James fez história ao ser, Bronny James.

Cristiano Ronaldo Jr, atualmente, está na base do Al-Nassr. Ele, inclusive, seguiu os passos do pai e jogou nos juniores da Juventus, da Itália, e do Manchester United, da Inglaterra, os últimos clubes de CR7 antes de chegar à Arábia Saudita, em dezembro de 2022.