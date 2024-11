Bellingham é um dos grandes astros do Real Madrid - Oscar del Pozo/AFP

Bellingham é um dos grandes astros do Real MadridOscar del Pozo/AFP

Publicado 21/11/2024 17:06

O meio-campista Jude Bellingham, do Real Madrid, foi eleito o melhor jogador da temporada 2023/24 na Espanha, em votação promovida pela Associação de Futebolistas da Espanha (AFE), sindicato dos atletas de futebol do país. O resultado da eleição foi divulgado nesta quinta-feira (21).

Em sua primeira temporada no Real Madrid, chegando como grande contratação, Bellingham disputou 28 jogos do Campeonato Espanhol 2023/24, com 19 gols marcados e seis assistências. O jogador foi o artilheiro da equipe na última edição de La Liga e eleito, no último ano, o melhor da competição.

Na eleição da AFE, somente jogadores votaram. O vencedor do prêmio na temporada anterior (2022/23) foi o atacante brasileiro Vini Jr., com 23 gols e 19 assistências.

A cerimônia de entrega dos prêmios da Associação de Futebolistas da Espanha será próxima segunda-feira (25), em Madri.