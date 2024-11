Anitta - Reprodução/Instagram

Anitta Reprodução/Instagram

Publicado 21/11/2024 16:19

A popstar Anitta se pronunciou nesta semana sobre boatos de uma possível gravidez com Vinícius Souza, ex-jogador do Flamengo. Atualmente, o atleta joga pelo Sheffield United, da Inglaterra, e está com a cantora publicamente desde setembro.

O rumor da gravidez surgiu por causa da propaganda da entrevista da artista para o programa Fantástico, da Rede Globo, que será televisionado no domingo (24). No anúncio, o canal dá a entender que Anitta iria contar uma notícia surpreendente, levando os fãs à loucura.

Além da gravidez, a entrevista trouxe assuntos como a aposentadoria da cantora. No entanto, a artista disse estar de olho nas redes e mandou um recado aos seguidores, avisando que as teorias não eram verdadeiras.

"Eu estou vendo as especulações de vocês no Twitter e, gente, não é nada disso, tá? Nem eu sei quais são as revelações que dei na entrevista, mas vocês estão viajando nas teorias", disse Anitta em suas redes sociais."