Cristiano Ronaldo é jogador do Al-NassrDivulgação / Al-Nassr

Publicado 21/11/2024 14:10

Rio - O atacante Cristiano Ronaldo, de 39 anos, pode voltar ao futebol europeu. De acordo com informações do jornal espanhol "AS", o Fenerbahçe teria iniciado negociações para tirar o atacante do Al-Nassr. A situação estaria acontecendo a pedido de José Mourinho.

A maior dificuldade seria salarial. Cristiano Ronaldo recebe 222 milhões de euros (R$ 1,3 bilhões na cotação atual) por ano. Ainda assim, o clube turco espera que a relação entre Mourinho e o craque pese na negociação.

Além de terem nascido no mesmo país, os dois trabalharam juntos no Real Madrid. José Mourinho foi treinador do clube espanhol entre 2010 e 2013 e conquistou quatro títulos ao lado de Cristiano Ronaldo.

Apesar do insucesso esportivo do Al-Nassr, Cristiano Ronaldo tem números fabulosos atuando no futebol saudita. No total, o português entrou em campo em 84 partidas e marcando 74 gols pela equipe. O seu contrato vai até junho de 2027.