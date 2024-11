Ronaldinho entrou na lista de revista inglesa - Daniel Castelo Branco/ Agência O Dia

Publicado 21/11/2024 08:30 | Atualizado 21/11/2024 09:01

Rio - A rádio inglesa "TalkSport" colocou cinco brasileiros na lista dos 25 melhores jogadores do Século XXI. O país superou a França, que tem quatro atletas no grupo seleto, como o com mais representantes. Lionel Messi foi eleito o maior craque do período, superando Cristiano Ronaldo na segunda colocação.

O brasileiro mais bem colocado é Ronaldinho Gaúcho que aparece na terceira posição. Kaká em oitavo e Daniel Alves, na surpreendente décima colocação, são os outros representantes do país no top 10 da "TalkSport".

Entre os dez primeiros estão, além dos brasileiros, e de Messi e Cristiano Ronaldo, a dupla espanhola Andrés Iniesta e Xavi Hernández, os franceses Zinedine Zidane e Thierry Henry, e o atacante uruguaio Luis Suárez, que defende o Inter Miami.

Outros representantes brasileiros são Ronaldo Fenômeno, que teve boa parte dos seus melhores momentos nos ano de 1990, e Neymar, que aparece apenas na 22ª colocação. A França, além dos campeões de 1998, também colocou Karim Benzema e Kylian Mbappé na lista.