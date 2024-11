Técnico do Talas Denizspor, equipe da Liga Amadora da Turquia, agrediu jovem jogador no vestiário - Reprodução de Vídeo

Publicado 21/11/2024 16:50

Um vídeo viralizou nas redes sociais de um treinador que xingou e agrediu um jogador sub-18 no vestiário, na Turquia. O fato ocorreu após um jogo do Talas Denizspor, equipe da Liga Amadora da região de Kayseri.



Kayseri'de antrenör Deniz Niğdelioğlu, soyunma odasında bir futbolcusuna hakaret edip fiziksel şiddet uyguladı. pic.twitter.com/WgKTjt2Vet — Daily Ports (@dailyports) November 21, 2024

A imprensa turca identificou Deniz Nideliolu como o responsável pela agressão ao menor de idade, que teve a identidade preservada. O técnico se irritou com uma brincadeira e partiu para cima.



Além de xingamentos como "vou te matar, não fale", segundo informações locais, é possível ver um tapa no rosto e o momento em que o o jovem é seguro pelo pescoço.



O jogador explicou o que aconteceu em outro vídeo: "No final da partida, fui até o vestiário e gritei palavrões para o meu próprio time. Nosso treinador ficou bravo comigo e me mandou calar a boca. Virei-me e xinguei o time e o treinador".



E continuou: "Nosso professor veio até mim. Ele levantou a mão enquanto falava. Então, rapidamente, bati na mão dele e disse: 'O que há de errado, professor?' Deniz também apertou minha garganta lentamente".



Apesar de toda a cena, o jovem garantiu que, no final da partida, "fizemos as pazes e beijei a mão do meu treinador".