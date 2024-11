Nikita Nagornyy - AFP

Publicado 21/11/2024 19:43

Rio - O governo do Reino Unido colocou o ginasta russo Nikita Nagornyy em sua lista de sanções por supostamente ajudar a deportar crianças ucranianas. O atleta é suspeito de participar do movimento de “reeducação de crianças ucranianas”, que fez com que mais de 19 mil menores de idades fossem transferidos pelas autoridades da Rússia para o país e para outros territórios ocupados da Ucrânia em meio à guerra entre os dois países.

Em seu documento, o governo do Reino Unido afirma que o atleta está envolvido no caso e praticou uma ação que “desestabiliza ou enfraquece ou ameaça a integridade territorial, soberania ou independência da Ucrânia”.

Nagornyy passou a integrar a Guarda Nacional da Rússia em 2016 e foi chefe do Movimento Nacional dos Jovens Cadetes do Exército (Yunarmiya) em 2020. As autoridades do Reino Unido referem-se a ele como "confidente de Putin", por sua proximidade junto ao governo russo.

Em 2021, o ginasta foi premiado pela Federação Russa com a condecoração da Ordem da Amizade, entregue a pessoas ou entidades que contribuem para o desenvolvimento econômico, político, científico, militar e cultural do país.

Nikita Nagornyy é dono de três medalhas olímpicas. O russo conquistou uma prato nos Jogos do Rio, em 2016, e um ouro e um bronze em Tóquio, em 2021.