Susi Pereira é musa do Cerro PorteñoReprodução / Instagram

Publicado 21/11/2024 09:00 | Atualizado 21/11/2024 09:02

Rio - A musa do Cerro Porteño, Susi Pereira, abordou um tema comum no fim de ano: as festas envolvendo empresas de trabalho. A beldade pediu que as mulheres aproveitem com moderação para depois não terem grandes arrependimentos.

"Nessa época do ano muita gente abusa no quesito bebida e isso é complicado. Então eu digo para as mulheres: segurem suas calcinhas. Porque depois bebem demais e não lembram que terminaram a noite na cama de colegas de trabalho", disse em entrevista ao site "Popular".

Susi afirmou que as mulheres podem e devem aproveitar bastante esses momentos, mas alertou para relacionamentos com colegas de trabalho.

"Tem que ter cuidado para não liberar geral. No caso de colegas de trabalho o ideal é dar um "não" efusivo. Porque caso aconteça algo, terá que lidar com isso em todos os dias da sua vida", concluiu.