Marnick Vermijl - Divulgação / Manchester United

Marnick VermijlDivulgação / Manchester United

Publicado 21/11/2024 11:45 | Atualizado 21/11/2024 11:49

Rio - Considerado uma promessa do Manchester United no fim da era de Alex Fergunson no clube inglês, em 2011, Marnick Vermijl abandonou o futebol para se aventurar na profissão de carteiro. O motivo? A fadiga que o esporte traz como consequência do seu dia-a-dia.

"Eu estava farto do futebol profissional. Você é muito dependente do treinador que tem. Encontrar prazer também foi um grande fator para mim", afirmou o ex-jogador, que atuou pelo Thes Sport, da Bélgica, até a última temporada.

Após deixar o United em 2012, o ex-meia belga jogou por Sheffield United, Preston North End e Scunthorpe. Depois, jogou por MVV, da Holanda, até fechar com o Thes.

"Como carteiro, tenho que acordar às quatro horas, mas agora estou em casa por volta do meio-dia e posso pegar as crianças na escola todos os dias. Isso é um luxo", disse.