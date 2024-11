Galvão Bueno será a voz da Amazon Prime Video em jogos do Brasileirão - Reprodução / Vídeo

Galvão Bueno será a voz da Amazon Prime Video em jogos do BrasileirãoReprodução / Vídeo

Publicado 22/11/2024 22:23

Fora da TV Globo após passagem de 43 anos, Galvão Bueno acertou um grande contrato para voltar a narrar em 2025. O lendário comunicador, de 74 anos, fechou acordo com o Amazon Prime Video e será a voz do streaming nos jogos do Campeonato Brasileiro, que serão exibidos a partir de 2025. As informações são da Folha de S. Paulo.

O contrato entre as partes foi assinado nesta sexta-feira (22). Além das partidas do Brasileirão, Galvão Bueno também estará nas equipes da Copa do Brasil, competição que está na programação do streaming desde a edição de 2022.

A Amazon fechou contrato com a Liga Forte União, que conta com times como Botafogo, Vasco, Fluminense, Cruzeiro e Corinthians. O contrato tem duração de cinco temporadas.

Ao todo, serão 38 partidas transmitidas pela Amazon por ano. São 190 jogos em todo o período do contrato assinado, com investimento de cerca de R$ 400 milhões anuais pelo acordo.