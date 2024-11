Douglas Luiz ainda não engrenou com a camisa da Juventus - Reprodução / Instagram @dgoficial

Douglas Luiz ainda não engrenou com a camisa da JuventusReprodução / Instagram @dgoficial

Publicado 22/11/2024 20:06

Contratado por 28 milhões de euros (cerca de R$ 168 milhões) em junho deste ano, os dias de Douglas Luiz na Juventus podem estar próximos do fim. Isso porque, de acordo com o jornal italiano 'Gazzetta dello Sport', a Velha Senhora cogita negociar o brasileiro já em janeiro de 2025.

O motivo seria a dificuldade do ex-Vasco em conseguir convencer e a se adaptar a filosofia de jogo do ítalo-brasileiro Thiago Motta, técnico da equipe. Atualmente, ele disputou apenas nove jogos com a camisa do clube de Turim.

"Douglas Luiz jogou pouco porque no primeiro período foi considerado longe do que a Juve precisava neste momento de mudanças. Uma questão de ritmo, bastante lento e pesado para os padrões exigidos por Thiago Motta: embora a qualidade do jogador não esteja em questão", escreveu o veículo.

Os problemas físicos também vêm atrapalhando sua experiência na Itália. No dia 22 de outubro, teve uma lesão muscular durante o aquecimento para o duelo com o Stuttgart, pela Liga dos Campeões, e ainda não retornou.

No início deste mês chegou a ser relacionado para a partida contra o Lille, também pelo torneio continental, mas o próprio admitiu que ainda não tinha condições de jogo.

Uma saída do jogador aliviria a folha salarial da Juventus. Porém, devido ao alto valor desembolsado para o tirar do Aston Villa, da Inglaterra, os italianos miram uma possível troca de jogadores com outro clube.