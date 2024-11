Mbappé com a camisa do Real Madrid - AFP

Publicado 22/11/2024 18:46

Rio - A Federação Francesa de Futebol (FFF) rejeitou o recurso do Paris Saint-Germain, que tenta evitar o pagamento de valores em salários e bônus acordados com Kylian Mbappé, do Real Madrid. O clube francês terá que pagar a quantia de 55 milhões de euros (cerca de R$ 338 milhões) para o craque, de acordo com informações da AFP.

O valor é referente aos últimos três meses de contrato de Mbappé. O PSG alega que não fez os pagamentos por considerar que o jogador francês faltou com a sua palavra, depois de se comprometer verbalmente com o presidente Nasser Al-Khelaifi, em agosto de 2023. Na época, ele teria "perdoado" o valor que teria a receber para ser reintegrado ao elenco.

Por outro lado, os representantes de Mbappé alegam que nenhum acordo foi assinado e que o valor deve ser quitado. Ele não pretende se desfazer do que teria direito. O caso ainda pode parar na Uefa e em tribunais trabalhista da França. O craque francês deixou o PSG após o fim da temporada 2023/24 e acertou com o Real Madrid, em julho.