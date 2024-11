Conor McGregor é um dos astros do UFC e do MMA - (Foto: Divulgação/UFC)

Conor McGregor é um dos astros do UFC e do MMA(Foto: Divulgação/UFC)

Publicado 22/11/2024 18:02

Ex-campeão do UFC, Conor McGregor foi condenado por abuso sexual na Irlanda, em uma ação civil. O júri anunciou a sentença nesta sexta-feira (22), em Dublin. O irlandês foi condenado a pagar 250 mil euros (cerca de R$ 1,8 milhão). Por se tratar de um processo civil, não havia possibilidade de o lutador ser preso.

No tribunal, o lutador esteve na companhia da esposa Dee Devlin e da mãe Margaret, além da vítima, Nikita Hand. As informações são do jornal "Irish Mirror".

Nikita Hand entrou com a ação em 2021. Nas acusações quanto ao episódio, que teria acontecido em 2018, ela alegou que fez sexo com o lutador e outro homem sem seu consentimento enquanto estava sob efeito de álcool. Depois da sentença, Hand leu um texto direcionando-o ao júri.



"Estou emocionada. Estou tocada pelo apoio que recebi de todos. Freya me deu força e coragem nos últimos seis anos, durante esse pesadelo, para continuar lutando por justiça. Quero mostrar a Freya e a todos os outros meninos e meninas que, se algo acontecer com você, você pode se defender não importa quem seja a pessoa e a justiça será feita", disse.



O júri ainda concluiu que James Lawrence, apontado como parceiro de McGregor no crime, não agrediu Hand. No julgamento, o advogado da vítima alegou que Conor e Lawrence teriam agido juntos para que apenas o lutador não fosse responsabilizado, e sim Lawrence. O campeão de UFC deixou o tribunal sem se pronunciar.