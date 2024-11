Bronny e LeBron James fizeram história na partida contra o Minnesota Timberwolves - Frederic J. BROWN / AFP

Publicado 22/11/2024 16:04

Rio - Os uniformes utilizados por LeBron James e pelo filho Bronny no primeiro jogo da temporada 2024/25 da NBA foram colocados em leilão, nos Estados Unidos. Os lances já ultrapassaram a marca de US$ 70 mil dólares (cerca de R$ 407 mil).

O leilão será encerrado no dia 4 de dezembro. LeBron James e Bronny se tornaram a primeira dupla de pai e filho a atuar juntos na NBA. O feito aconteceu no primeiro jogo da temporada 2024/25, contra o Minnesota Timberwolves, no dia 22 de outubro.

Até o momento, mais de 30 lances foram realizados para adquirir as duas peças. Recentemente, a camisa utilizada por Bronny James na liga de verão na pré-temporada foi leiloada por US$ 38,4 mil dólares (cerca de R$ 223 mil).

Sem espaço na rotação do Los Angeles Lakers, Bronny foi "rebaixado" para jogar a liga de desenvolvimento da NBA. O filho de LeBron James atuará pelo South Bay Lakers, afiliado da franquia. O plano da franquia é que o jovem jogue apenas os jogos em casa na liga para ficar alternando entre a equipe principal e a secundária, antes de dar mais minutos na rotação.

Bronny James disputou três jogos na temporada 2024/25 da NBA e tem uma média de três minutos de quadra. O jovem fez apenas quatro pontos, sendo dois na derrota para o Cleveland Cavaliers e outros dois também na derrota para o Memphis Grizzlies.

Bronny foi a 55ª escolha do Los Angeles Lakers no último recrutamento da NBA, sendo selecionado apenas na segunda rodada. O jovem, de 20 anos, participou da competição de verão dos calouros com a franquia. Para entrar na liga norte-americana, o filho de LeBron James precisou se recuperar de um ataque cardíaco sofrido no ano passado, durante treinamento na universidade.