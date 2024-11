Torcida alvinegra marca presença no Engenhão para apoiar o Botafogo em mais um desafio no Brasileirão 2024 - Agência O Dia

Torcida alvinegra marca presença no Engenhão para apoiar o Botafogo em mais um desafio no Brasileirão 2024Agência O Dia

Publicado 22/11/2024 15:25

Rio - Neste sábado (23), às 19h30, o Estádio Nilton Santos, o Engenhão, será o palco do confronto entre Botafogo e Vitória, em duelo crucial para as pretensões de ambas as equipes no Campeonato Brasileiro. Com o patrocínio da Gulf, a torcida alvinegra promete lotar as arquibancadas para apoiar o Glorioso na busca por mais três pontos.

O Grupo DIA preparou uma edição especial do Contra-Ataque para acompanhar cada detalhe dessa partida decisiva. A cobertura inclui análises táticas, entrevistas exclusivas com jogadores e técnicos, além de curiosidades sobre o histórico de confrontos entre Botafogo e Vitória.

Com a qualidade e expertise dos nossos comentaristas, o Contra-Ataque O DIA oferece a melhor experiência para os torcedores que querem ficar por dentro de tudo o que acontece no jogo e celebrar a paixão pelo futebol brasileiro.