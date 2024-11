Publicado 10/11/2024 08:00 | Atualizado 11/11/2024 10:16

Olá, torcedor, seja muito bem-vindo. Chegou a hora de mais uma decisão para o Flamengo. Nesta 16ª edição do Contra-Ataque o Dia, você vai saber mais sobre a final de logo mais, além de conferir entrevistas exclusivas com o ex-meia Carlos Eduardo, campeão da Copa do Brasil de 2013, e Fio Maravilha, o folclórico atacante das décadas de 1960 e 1970.

Quando a bola rolar, às 16 horas, o time comandado por Filipe Luís buscará o pentacampeonato da Copa do Brasil (1990, 2006, 2013 e 2022). Após vencer a partida de ida, no Maracanã, por 3 a 1, no último domingo, com gols de Arrascaeta e Gabigol, duas vezes, a equipe carioca abriu grande vantagem sobre o Atlético-MG, rival de longa data e desta final. Alan Kardec descontou para os mineiros, que vão mandar o jogo de deste domingo na Arena MRV, em Belo Horizonte-MG.

O placar da primeira partida dá ao Fla o direito de poder perder por até um gol de diferença para levar o campeonato. O Galo precisa fazer dois gols de vantagem para levar a decisão para os pênaltis. Caso os mineiros vençam por três, o título fica em Minas Gerais.

Reforços

O Flamengo chega embalado para este confronto após ter vencido o Cruzeiro pela 32ª rodada do Brasileirão. Além da motivação pela vitória no meio de semana, o clube da Gávea também terá dois reforços que não puderam atuar no primeiro jogo da decisão: o volante Erick Pulgar e o atacante Bruno Henrique, que cumpriram suspensão no Maracanã. Ambos devem começar como titulares. O atacante ainda tem a concorrência de Michael.

Já o time de Gabriel Milito perdeu seu último confronto pela competição de pontos corridos para o Atlético-GO. Com a obrigação de vencer, o treinador deve armar um time mais ofensivo e iniciar a partida com Alan Kardec, além de Zaracho no meio de campo. Deyverson e Fausto Vera, que atuaram por outros clubes nesta edição da Copa do Brasil, estão fora, assim como Cadu, que segue lesionado. Bernard é opção.