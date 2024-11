Nova camisa do Flamengo foi inspirada em música criada pelo cantor e compositor Jorge Aragão - Divulgação

Publicado 10/11/2024 08:00 | Atualizado 11/11/2024 10:13

Em celebração ao Novembro Negro, o Flamengo promoveu um evento na Gávea na última quinta-feira (07), lançando a camisa "Identidade", com a presença especial de Jorge Aragão. Inspirada pela música homônima do sambista, a peça resgata a história e a resistência do povo negro no Brasil. O manto, com listras formadas pela letra da música e tom marrom com escudo dourado, foi apresentado como um símbolo de reconhecimento e valorização da cultura e identidade negra.

Lançada na década de 1990, a música "Identidade", de Jorge Aragão, surgiu como um grito de resistência, abordando diretamente o racismo e as dificuldades enfrentadas pelo povo negro em uma sociedade desigual. A canção é uma afirmação do orgulho negro, inspirada em experiências de exclusão e preconceito vividas pelo próprio artista, transformadas em um hino de dignidade e combate ao racismo. Aragão usou sua voz para levantar essa bandeira, e a letra segue ressoando, inspirando movimentos como a campanha do Flamengo e levando à reflexão.

Durante o evento, Aragão falou sobre a importância da iniciativa: "Eu acho que é a plateia de maior representatividade pra mim, aos 75 anos. E poder estar junto com o Flamengo, fazendo parte de todo projeto, pelo menos dando foro musical, uma canoa para continuarmos navegando por aí afora, só tenho o meu agradecimento. Em especial às pessoas que confeccionaram a camisa. Eu mesmo demorei para perceber a letra toda da música que está nela (risos). Tomara que nós possamos, no mínimo, chegar um pouco na consciência do quanto essa causa é importante para todos nós", destacou Aragão.

Representatividade

A campanha "Mais que cultura, identidade" celebra a negritude e a luta contra o racismo no futebol e fora dele, destacando o poder do esporte como meio de conscientização. Nesse contexto, o momento vivido por Vinícius Júnior, atacante do Real Madrid, da Espanha, e ídolo do Flamengo, também foi lembrado. Recentemente, ele trouxe para os holofotes a questão do racismo no futebol europeu, ao associar o tratamento que recebeu a um reflexo das desigualdades enraizadas na sociedade.

No atual contexto em que ser negro e alcançar o sucesso continua a ser um ato de resistência, a camisa lançada pelo Flamengo torna-se um poderoso símbolo dessa luta. Ela serve como um lembrete de que a batalha contra o racismo se reflete em cada vitória dentro e fora de campo, buscando promover a conscientização e a representatividade.