Desde 2019 no clube, Gabriel Barbosa já virou um dos maiores jogadores da história do Flamengo - Marcelo Cortes - Flamengo

Publicado 10/11/2024 08:00 | Atualizado 11/11/2024 10:31

Se tem um cara capaz de trazer o pentacampeonato da Copa do Brasil para a Gávea, o nome dele é Gabriel Barbosa, o Gabigol. Ele gosta de balançar as redes, mas quando se trata de decisão, aí é que o centroavante chega inspirado. No jogo de ida, ele marcou duas vezes, garantindo a vitória do Flamengo por 3 a 1 e a vantagem para a volta. Com os dois tentos no Maraca, ultrapassou Ronaldo Fenômeno e Luis Suárez (ambos com 16) no número de gols em finais. Com 17 gols em 18 decisões, Gabi é o 7º colocado da lista, empatado com Lewandowski, e atrás de nomes como Romário (18), Neymar (21), Cristiano Ronaldo (22), Pelé (31) e Messi (35).

Essa mania de marcar em decisão começou lá em 2015, ainda pelo Santos. Na final da Copa do Brasil daquele ano, contra o Palmeiras, fez o único gol do jogo de ida, na Vila Belmiro.

Após passagens pela Inter de Milão, na Itália, e Benfica, em Portugal, retornou ao Peixe e depois chegou ao Flamengo, em 2018. Por aqui, foi amor à primeira vista com a nação. Já em 2019, veio o auge. Colocou a final truncada da Libertadores contra o River Plate no bolso e, com dois gols, garantiu a virada sobre os argentinos e o bicampeonato da América.

O ano seguinte foi de mais taça no armário e bola no barbante. Fez um gol no Athletico-PR e outro no Independiente del Valle, nos títulos da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana, respectivamente. Em 2021, fez cinco gols em decisões. Um deles foi novamente na Supercopa nacional, três contra o Fluminense, na final do Campeonato Carioca, e de novo na final da Libertadores, desta vez contra o Palmeiras.

E não parou por aí. Em 2022, teve um gol na decisão de outra Supercopa do Brasil, outro na final do Cariocão e mais um na da Liberta. Desta vez, a finalíssima da principal competição do continente foi contra o Athletico-PR, e o gol do matador foi o único da partida, garantindo o tricampeonato e a Glória Eterna para o Mengão.

Ano passado, marcou dois na decisão da Supercopa, sobre o Palmeiras. Esse ano, já abriu a contagem com dois tentos na decisão da Copa do Brasil contra o Galo.

E aí, torcedor, acredita em mais gols do Gabi nesta tarde? Faça suas apostas.

O grande mistério: Gabi fica ou não

O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, falou logo após a partida de ida da final da Copa do Brasil sobre a permanência do camisa 99 no Rubro-Negro. O vínculo do jogador com o clube vai até dezembro. A temporada foi conturbada para o atleta nos bastidores, e ele teve pouca minutagem no campo, principalmente durante a passagem do técnico Tite. Entretanto, Braz deixou claro que quer renovar com o centroavante e que isso não depende apenas dos gols em finais.

“A gente vai deixar a final da Copa do Brasil para ver. Eu, pessoalmente, já disse várias vezes que gostaria de renovar com ele, não sei se será possível. O Gabigol fazer gols em finais e o Flamengo só renovar com ele por causa disso, eu acho que não é de bom tom. Acho que a história do Gabigol, pelo profissionalismo dele, é maior que os dois gols. Claro que foram dois gols super importantíssimos em uma competição importante. Mas a história do Gabigol é maior do que isso para uma renovação”, afirmou o cartola.