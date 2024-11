Pep Guardiola em entrevista coletiva - AFP

Publicado 22/11/2024 15:18

"Estarei aqui", inclusive se o Manchester City, acusado de cometer várias infrações financeiras, for punido com o rebaixamento, afirmou o técnico Pep Guardiola nesta sexta-feira (22), um dia depois do anúncio de sua renovação de contrato até 2027.

Guardiola está no City desde 2016 e recentemente estendeu seu vínculo por mais dois anos, mesmo com um contexto extradesportivo pouco animador.

O Manchester City é acusado pela Premier League de ter cometido infrações financeiras depois que foi comprado pelo Abu Dhabi United Group, dos Emirados Árabes Unidos, em 2008. O veredito, previsto para 2025, pode levar à perda de pontos ou até à exclusão da equipe dos campeonatos profissionais.

"Disse isso há seis meses, há um ano, quando todos os clubes nos acusavam de ter feito algo errado. 'Então o que vai acontecer se forem rebaixados?' Eu estarei aqui", respondeu Guardiola em entrevista coletiva.

O ex-treinador de Barcelona e Bayern de Munique inclusive se mostrou disposto a dirigir o City na quinta divisão. "Subiremos, subiremos e voltaremos à Premier League", declarou.

Guardiola também revelou que as negociações para sua renovação de contrato duraram "apenas duas horas".

Antes da data Fifa de novembro, o Manchester City sofreu quatro derrotas consecutivas entre todas as competições, uma série negativa inédita para o treinador espanhol na Inglaterra.

Depois de duas derrotas seguidas na Premier League, os 'Citizens' ocupam a segunda posição na tabela, a cinco pontos do líder Liverpool, antes de receber o Tottenham neste sábado(23).