Yuki Tsunoda foi barrado na imigração do aeroporto na chegada aos Estados Unidos - AFP

Yuki Tsunoda foi barrado na imigração do aeroporto na chegada aos Estados UnidosAFP

Publicado 22/11/2024 13:30

Rio - Yuki Tsunoda teve problemas na chegada aos Estados Unidos para o GP de Las Vegas. O piloto japonês da RB foi barrado pela imigração no aeroporto e quase foi mandado de volta para a Itália, onde mora desde 2021. Segundo ele, foi uma "sensação estranha" ser interrogado.

"Eu tinha os vistos e tudo mais comigo. Estive recentemente nos Estados Unidos para a corrida em Austin e não houve problemas. Foi um pouco estranho ter sido barrado. Me pressionaram muito e eu saquei na hora que era melhor não falar muito, corria o risco de me meter em mais encrencas", disse.

É a terceira vez que Yuki Tsunoda desembarca nos Estados Unidos para participar de uma corrida neste ano. Em maio, o piloto participou da etapa de Miami, onde ficou em sétimo lugar. Já em outubro, disputou a prova em Austin, no Texas, onde terminou em 14º.

Apesar do susto, Yuki Tsunoda conseguiu chegar em Las Vegas para os treinos, na madrugada desta sexta-feira (22). O japonês ficou em 19º lugar no primeiro treino livre e, depois, em décimo, no segundo treino. O terceiro treino livre será nesta sexta, às 23h30 (de Brasília).

O GP de Las Vegas é a 22ª etapa do calendário da Fórmula 1 em 2024. A corrida será realizada no domingo (24), às 3h (de Brasília), no Circuito de Rua de Las Vegas.