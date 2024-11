Mascherano é técnico da seleção olímpica argentina - Reprodução / Instagram

Publicado 22/11/2024 13:12

Estados Unidos - Ex-companheiro de Messi e Suárez, Javier Mascherano deve ser o escolhido para assumir o comando do Inter Miami. De acordo com o jornalista argentino César Luis Merlo, o ex-volante chegou a um acordo para comandar o clube da MLS.

Para assumir o Inter Miami, Mascherano deixará a seleção argentina sub-20, onde trabalha desde 2022. Ele assinará um contrato de longo prazo com o time norte-americano.

Mascherano chega para o lugar de Gerardo "Tata" Martino, que deixou o Inter Miami nos últimos dias por questões pessoais. Ele estava no comando da equipe desde junho do ano passado e esteve à beira do campo em 66 jogos, com 34 vitórias, 18 empates e 14 derrotas.

Com Martino, o time de Messi e Suárez conquistou o título da Supporters' Shield, da Leagues Cup 2023, que lhe deu vaga no Mundial de Clubes de 2025.