Neymar voltou a jogar pelo Al-Hilal após mais de um ano - AFP

Neymar voltou a jogar pelo Al-Hilal após mais de um anoAFP

Publicado 22/11/2024 11:00 | Atualizado 22/11/2024 11:02

Rio - O atacante Neymar, de 32 anos, ficou mais de um ano sem jogar após sofrer uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O brasileiro, que passou por uma operação, e voltou aos gramados no mês passado, afirmou que a situação foi a mais difícil desde que começou a jogar futebol.

"Meu maior medo desde que eu comecei era machucar o joelho. E hoje estou enfrentando o meu maior medo. [...] Essa foi a lesão que mais me abalou na carreira, eu fiquei muito triste e mal da cabeça no primeiro mês. Eu sabia que era uma lesão muito grave e ao mesmo tempo longa, né? Ficar de fora é muito ruim, no começo você só sente dor, então eu só queria que ela sumisse", disse em entrevista à "NetFlix".

O camisa 10 do Al-Hilal se disse bastante grato ao acolhimento que recebeu das pessoas mais próximas, durante este período.

"Se você não tiver as pessoas que você ama ao seu lado é difícil você voltar depois dessa lesão porque ela mexe com o seu psicológico, mexe com o seu corpo. Eu não tenho mais 20 anos, eu tinha 31 [quando se lesionou]. Então, eu sou um cara muito grato por ter muitos amigos, família e filhos por perto que me motivam", contou.