Rodri foi eleito o melhor jogador da Europa pela revista France FootballFranck Fife/AFP

Publicado 22/11/2024 09:30

Rio - Eleito pela revista France Football, o melhor jogador do futebol europeu em 2024, o meia Rodri, de 28 anos, aconselhou Vini Jr, de 24 anos, do Real Madrid, para que o brasileiro esteja mais concentrado no esporte. O jogador espanhol também se declarou ao atual campeão da Liga dos Campeões.

"Vinicius é um dos melhores jogadores do mundo. Acho que é um cara inteligente e com o tempo vai se dar conta de que quanto mais estiver concentrado no campo, melhor será. Tem coisas a melhorar, como todos. É jovem e terá pessoas que o aconselhem bem, ainda mais no Real Madrid, que é um clube com valores", afirmou entrevista ao programa espanhol "El Larguero".

Antes da polêmica envolvendo o prêmio "Bola de Ouro", Rodri, que sofreu uma grave lesão, e só deverá voltar aos gramados por volta de março ou abril, teve seu nome ventilado ao Real Madrid.

"Quando o Real Madrid te chama, o melhor clube da história, é uma honra. Sempre tem que prestar atenção. Isso está claro", disse.