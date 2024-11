Ramón Díaz em treino do Corinthians - Rodrigo Coca / Corinthians

Publicado 22/11/2024 10:00

Rio - A situação de Ramón Díaz no comando do Corinthians mudou. De acordo com informações do jornalista André Hernan, o argentino tem boas possibilidades de permanecer no comando da equipe paulista na próxima temporada. Ele tem contrato até o fim de 2025.

Inicialmente, a avaliação do trabalho de Ramón não era tão positiva. O Corinthians chegou a consultar Luís Castro, ex-treinador do Botafogo, que foi sonho antigo do clube em 2022. Os valores pedidos pelo português foram considerados altos.

Porém, o bom momento no Brasileiro com cinco vitórias seguidas que fizeram o Corinthians deixar a parte baixa da tabela e sonhar com uma vaga na Libertadores fortaleceram o trabalho de Ramón Díaz no clube paulista.

A situação política conturbada no Alvinegro é uma das situações que podem mudar o cenário. O presidente Augusto Melo enfrenta a possibilidade de um Impeachment. De qualquer forma, Ramón Díaz reverteu o momento de instabilidade no clube de São Paulo.