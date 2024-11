Flamengo foi o campeão carioca de 2024 - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 22/11/2024 13:43

TV Globo voltará a transmitir o Campeonato Carioca a partir de 2025. Na noite da última quinta-feira (21), a emissora fechou um acordo com a agência Brax, responsável pelas transmissões, para exibir as partidas do estadual na TV aberta, paga e pay-per-view. Rio - Avoltará a transmitir oa partir de 2025. Na noite da última quinta-feira (21), a emissora fechou um acordo com a agência Brax, responsável pelas transmissões, para

Apesar do acerto com a Globo, a Band seguirá com os direitos do Carioca tanto na TV aberta quanto no BandSports. As emissoras devem transmitir partidas diferentes a cada rodada, com exceção da fase final.

As únicas partidas que não estão incluídas no pacote da Globo e da Band são as que têm o Vasco como mandante, já que o Cruz-Maltino negocia seus direitos de forma independente. Neste ano, os jogos passaram no SBT e no SporTV.



Será o retorno do Campeonato Carioca à Globo após cinco anos. Em 2020, a emissora decidiu rescindir seu contrato após desentendimentos com o Flamengo e a Ferj.