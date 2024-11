Troféu do Campeonato Piauiense Feminino de Futebol - Divulgação/FFP

Publicado 22/11/2024 20:58

O time Liga São João desistiu de participar do Campeonato Piauiense Feminino. Após duas goleadas duras nos dois primeiros jogos, com 34 gols sofridos e nenhum marcado, a equipe comunicou à Federação de Futebol do Piauí (FFP) sobre o interesse de abandonar a competição. A equipe deve sofrer medidas administrativas previstas em regulamento da entidade.

As duas partidas das primeiras rodadas abalaram as estruturas da Liga São João: 16 a 0 para o Tiradentes-PI e 18 a 0 para o Skill Red. A FFP confirmou a retirada da equipe do torneio.

"Comunicamos a todos que fomos informados, na tarde de hoje, pela diretoria do clube da Liga de São João do Piauí, sobre a desistência da disputa do Campeonato Piauiense de Futebol Feminino 2024. Diante do fato estamos comunicando a todos que os próximos adversários do time de Liga de São João serão considerados vencedores por W.O com o placar de 3 a 0, como consta em regulamento. É importante lembrar que a nossa programação segue normalmente com uma pequena adequação na tabela de jogos seguindo o cronograma de datas normalmente."

Segundo um dos principais artigos do regulamento, a Liga São João, por desistir do Campeonato Piauiense Feminino, ficará automaticamente suspensa durante dois (2) anos de qualquer outra competição coordenada pela FFP.

Em todos os outros jogos restantes da competição, serão considerados W.O. O campeão do torneio irá representar o Piauí na Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino de 2025, a Terceira Divisão.