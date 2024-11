Marta irá disputar a final da NWSL, a liga americana de futebol feminino, neste sábado (23) - Jamie Square / Getty Images via AFP

Marta irá disputar a final da NWSL, a liga americana de futebol feminino, neste sábado (23)Jamie Square / Getty Images via AFP

Publicado 22/11/2024 18:33

O fator Copa do Mundo de 2027 ser no Brasil não deve ser suficiente para convencer Marta a desistir da aposentadoria da Seleção ao final deste ano . Ao menos é o que disse a jogadora em entrevista coletiva nesta sexta-feira (22). Ela, porém, não descartou ajudar a equipe de Arthur Elias no ciclo preparatório para o torneio.