Pilotos da Fórmula 1 relataram forte cheiro de maconha em Las Vegas Alex Bierens de Haan/AFP

Publicado 22/11/2024 18:29

No primeiro treino livre do GP de Las Vegas de Fórmula 1, liderado pelo britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, pilotos fizeram reclamações inusitadas sobre a "Cidade do Pecado". Em entrevista coletiva, o argentino Franco Colapinto, da Williams, e o mexicano Sérgio Pérez, da Red Bull, se incomodaram com forte cheiro de maconha na pista.

A substância é legalizada para uso recreativo no estado de Nevada, onde fica localizado o circuito. O episódio foi motivo de piada após o treino.

"Sim, estava com muito cheiro de maconha. Se fizerem teste de doping nos pilotos agora, acho que todos vamos testar positivo", brincou Colapinto.

Apenas o 19ª colocado, Pérez se pronunciou na mesma linha de raciocínio do argentino. O piloto da RBR, no entanto, foi um pouco mais duro e revelou que chegou a ficar um pouco enjoado.

"O que é muito notável pelo circuito é o cheiro de maconha durante toda a noite. Eu estou até um pouco cansado, é incrível a quantidade."

No GP de Las Vegas, a RBR pode confirmar mais um título com Max Verstappen. Para isso, basta uma vitória do piloto holandês para conquistar o pentacampeonato.